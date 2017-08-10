Около 500 самых известных исполнителей электронной музыки мира, принимающих участие на фестивале GEM Fest-2017 на черноморском курорте Анаклия (Грузия) пребывают в полнейшей растерянности из-за наркотического скандала, ставшего главным музыкальным событием года.

Все началось с того, что 22-летняя фанатка неожиданно потеряла сознание во время представления. Врачи, как и большинство зрителей, полагавших, что произошедшее является следствием музыкального экстаза, в котором пребывает обычно большинство участников и зрителей, вынуждены были констатировать однако, что смерть наступила в результате обычной… передозировки наркотического вещества.

Основатель и организатор GEM Fest 2017 Георгий Сигуа тут же опроверг диагноз, заявив на телеканале «Рустави 2», что на его фестивале наркотики не продают. Но тут перед корреспондентами предстал МВД Грузии, сообщив, что ими по подозрению в хранении распространении наркотиков задержан 36-летний гражданин Ирана.

Само собой тема незаконного оборота наркотиков на GEM Fest стала обретать в прессе особое звучание. И теперь вместо описания лучших исполнителей фестиваля, публика увлеченно читает, что при обыске в квартире, где проживал обвиняемый, обнаружено целое наркотическое хранилище: пластинки с «Лизергидом» и MDMA, таблетки «метадона», марихуана, высушенную и расфасованную по связкам и т.д.

Суд отправил обвиняемого в заключение на время следствия. А фестиваль продолжается: гонорары музыкантов составили 1,98 миллиона лари (около 811 тысяч долларов), разумеется, госбюджета страны. Жители курортного местечка посещают концерты бесплатно. Между тем, «Первый канал» Общественного вещателя Грузии (ОВГ) сообщает, что задержаны ещё два иностранца. В то же время местные больницы ежедневно принимают интоксифицированных посетителей GEM Fest. Местная полиция задержала еще несколько любителей фестиваля GEM Fest за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

«Так это фестиваль электронной музыки или съезд наркоманов?», - задаются вопросом повидавшие всякого на своем веку жители Анаклия, и теперь с нетерпением ожидающие конца наплыва наркомании…

Тем не менее основатель GEM Fest Георгий Сига раздает корреспондентам интервью, с завидны оптимизмом утверждая, что устроители «фестиваля делают все, чтобы максимально соблюдать безопасность и здоровье человека на территории фестиваля».