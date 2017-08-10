Smart Owl ищет талантливых детей в Баку

Центр раннего развития детей Smart Owl приступает к работе с детьми дошкольного(+3) и школьного возраста по программе, подготовленной на основе образовательной системы STEAM, сообщили haqqin.az в центре.

STEAM – это программа обучения естественным наукам, технологиям, инженерному искусству, творчеству и математике.

В Центре отмечают, что данные дисциплины становятся самыми востребованными в современном мире. Именно поэтому сегодня система STEAM развивается как один из основных трендов образования в мире. STEAM-образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а также на интеграции всех пяти дисциплин в единую схему обучения.

Специально разработанная программа пробуждает у детей интерес к физике, химии, технологии, конструированию, компьютерным наукам, математике, искусству и гуманитарным предметам и делает процесс обучения вдохновляющим и мотивирующим.

Образовательный процесс в центре основан на практическом подходе, новейших цифровых технологиях и увлекательном игровом подходе.

Цель, которую ставят перед собой сотрудники центра, – расширять кругозор, развивать и побуждать детей к творческому мышлению, систематическим умозаключениям и раскрытию своего потенциала для формирования их собственного будущего через опыт реализации безграничных возможностей человека.

Центр раннего развития детей Smart Owl начинает занятия для детей каждой возрастной группы, которые будут проводиться 5 дней в неделю по 4 часа. В группе для детей 5 - 6 летнего возраста также проводятся занятия по подготовке к школе. Чтобы обеспечить индивидуальный подход каждому ребенку, количество детей в группах ограничено 8-ю человеками.

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