Подписаться на уведомления
 

Smart Owl ищет талантливых детей в Баку

 

Центр раннего развития детей Smart Owl приступает к работе с детьми дошкольного(+3) и школьного возраста по программе, подготовленной на основе образовательной системы STEAM, сообщили haqqin.az в центре.

STEAM – это программа обучения естественным наукам, технологиям, инженерному искусству, творчеству и математике.

В Центре отмечают, что данные дисциплины становятся самыми востребованными в современном мире. Именно поэтому сегодня система STEAM развивается как один из основных трендов образования в мире.  STEAM-образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а также на интеграции всех пяти дисциплин в единую схему обучения.

Специально разработанная программа пробуждает у детей интерес к физике, химии, технологии, конструированию, компьютерным наукам, математике, искусству и гуманитарным предметам и делает процесс обучения вдохновляющим и мотивирующим.

Образовательный процесс в центре основан на практическом подходе, новейших цифровых технологиях и увлекательном игровом подходе.

Цель, которую ставят перед собой сотрудники центра, – расширять кругозор, развивать и побуждать детей к творческому мышлению, систематическим умозаключениям и раскрытию своего потенциала для формирования их собственного будущего через опыт реализации безграничных возможностей человека.

Центр раннего развития детей Smart Owl начинает занятия для детей каждой возрастной группы, которые будут проводиться 5 дней в неделю по 4 часа. В группе для детей 5 - 6 летнего возраста также проводятся занятия по подготовке к школе. Чтобы обеспечить индивидуальный подход каждому ребенку, количество детей в группах ограничено 8-ю человеками.

Адрес: Баку, ул. Шамиль Азизбекова, 185

Обращаться по телефонам: +994 50 2996080; +994 50 2998060

E-mail: [email protected]

 

956 просмотров


Старости
Анатолий Золотухин: «Когда приехал министр обороны Азербайджана, я поднял эскадрилью»
Анатолий Золотухин: «Когда приехал министр обороны Азербайджана, я поднял эскадрилью»
Наша погода
Сегодня 34° / 22°
11 Авг 31° / 19°
12 Авг 32° / 22°
13 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   1.996 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Турция недосчиталась 2 миллиардов от продажи помидоров
Минналогов взялось за Turan
Взрыв на химзаводе в Германии Есть раненые
Босфор открыт для судоходства обновлено
Израиль предоставил убежище иранской журналистке
Smart Owl ищет талантливых детей в Баку
Международный фестиваль в Грузии перерос в съезд наркоманов haqqin.az из Грузии
Цены на нефть растут: Brent - выше $53 Обновлено
Шаварш Кочарян: «Санкции против России повлияли на Армению»
Глава турецких путчистов: «Я позвонил командующему ВВС Азербайджана»
Азербайджан сократил антитеррористический список
Япония и США начали совместные учения
Иран уходЯт из Центральной Азии наш комментарий
В Ленкорани автомобиль сбил 11-летнего ребенка
Россия решила обойти санкции при помощи биткоинов
The New York Times: «Арабы прячутся от жары в Баку» видео
В России националистки избили азербайджанку
Недовольным борцам выплатили зарплату
"Исламское государство" грозит устроить резню в Тегеране
Цукерберг создал собственный YouTube
Очередная незаконная вырубка деревьев в Баку
Молодая армянка предала Кыргызстан Скандал в Бишкеке
В Баку прибыл новый посол Италии
Ара Папян: «Алиев хочет взять Иджеван и Зангезур. И это будет» громкое заявление
На карте мира могут появиться несколько курдских государств
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться