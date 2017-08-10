Израиль предоставил убежище иранской журналистке

Израиль разрешит въезд в страну иранской журналистке Неде Амин, таким образом позволив ей спастись от преследований у себя на родине. Об этом сказал министр внутренних дел Израиля Арье Дери, сообщают Новости Израиля.

Три года назад Амин бежала от преследований в Турцию. Недавно Анкара отклонила просьбу журналистки о предоставлении ей статуса политического беженца и объявила о намерении выслать ее в Иран.

На родине, как утверждают израильские коллеги Амин, ей угрожает смертная казнь за статьи в израильских газетах.

Союз журналистов Израиля обратился к министру внутренних дел Арье Дери с просьбой предоставить Неде Амин политическое убежище: «Если Неду вернут в Иран, там ее немедленно арестуют и подвергнут тяжкому наказанию, возможно даже смертной казни, за то, что она писала статьи для израильской газеты на фарси».

Министр дал иранке въездную визу, а израильский консул в Стамбуле купила ей билет на самолет.