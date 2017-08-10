Минналогов взялось за Turan

7 августа 2017 Департамент предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве налогов года возбудил уголовное дело и начал предварительное следствие в отношении информационного агентства Turan. Об этом сообщает само информационное агентство.

Одновременно этот же департамент начал 8 августа выездную налоговую проверку деятельности агентства.

Решение названного подразделения Минналогов основывается на постановлениях другого департамента (по локальным доходам г. Баку) о начислении агентству дополнительного налога на прибыль в размере около 27 тысяч манатов (16 200 долларов), а вместе с дополнительными авансовыми выплатами и процентными долгами - соответственно в размере свыше 37 тыс. манат.

Оба департамента затребовали от агентства всю налоговую документация (соответственно в 5-ти и 15-дневный сроки).

Между тем Turan категорически отвергает утверждения налоговых органов относительно занижения им размера своей прибыли, в связи с чем оно обратилось с исковым заявлением в Бакинский административно-экономический суд № 1. B качестве ответчиков агентство привлекло обе структуры Минналогов.