Турция недосчиталась 2 миллиардов от продажи помидоров

Потери Турции после запрета экспорта помидоров в Россию составили два миллиарда долларов. Об этом в четверг, 10 августа, заявил аналитик Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин, сообщает РИА Новости.

По его словам, ранее в Россию экспортировалось около 40 процентов выращенных в Турции помидоров.

В 2016 году российское производство томатов увеличилось на 18 процентов. «Таким образом, самообеспеченность страны по этой культуре составляет приблизительно 40 процентов», — указал Лапшин.

После закрытия российского рынка производители из Турции направили часть своего экспорта в Белоруссию, пояснил он. Место турецких поставщиков в России частично удалось занять Китаю, в два раза увеличил объем своих поставок этого продукта Азербайджан, почти в три раза — Марокко и немного нарастила их Белоруссия.