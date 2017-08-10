Жалоба фермеров в haqqin.az: «Брат министра взвинтил цены»

В обеспечении продовольственной безопасности любой страны немалое значение имеет уровень развития фермерских хозяйств. Руководство Азербайджана в последние годы уделяет этому сектору предпринимательства особое внимание. На приобретение фермерами техники, семян, племенного скота введены специальные льготы, на развитие малых сельских хозяйств выделяются субсидии.

Два года назад президент Ильхам Алиев подписал распоряжения «О дополнительных мерах по усилению государственной поддержки развития растениеводства» и «О применении льгот на комплекты оборудования оросительных систем, передаваемых в лизинг Открытым акционерным обществом «Агролизинг» или реализуемых путем лизинга». Оба документа призваны придать импульс модернизации сельского хозяйства страны и, таким образом, способствовать продовольственной безопасности страны.

Ощутили ли сельские предприниматели поддержку государства, насколько эффективно работают распоряжения президента?

Судя по письмам фермеров в редакцию haqqin.az, чиновники не всегда и не везде руководствуются указаниями главы государства. Сельские труженики выражают недовольство практикой распределения агротехники и завышенными ценами на нее, затяжной процедурой получения субсидий.

Так, фермер Ромал М. (опасаясь «санкций» местных властей, просил его фамилию не называть) возмущенно удивляется, отчего ОАО «Агролизинг» взвинтило в этом году стоимость сельхозтехники.

Если раньше можно было приобрести посевную машину HBM-N24 за 6100 манатов, то теперь за нее требуют 9600 манатов, пишет предприниматель. Между тем эта самая HBM-N24 ничем не отличается от прошлогодней – модернизации не подверглась, дополнительных функций не обрела, уверяет Ромал М.

Столь значительную наценку невозможно объяснить ни девальвацией маната, ни подорожанием горючего, ни даже мировым кризисом.

Оказалось, все гораздо проще и ко всему перечисленному рост цен на технику действительно никакого отношения не имеет. К законности, впрочем, тоже.

Как сообщили в «Агролизинге», опять-таки на условиях анонимности, если раньше на закупку всей сельхозтехники объявлялся открытый тендер и была возможность выбирать ее и по цене и по качеству, то с 2017 года министр сельского хозяйства Гейдар Асадов распорядился заключать контракты на поставку сельхозоборудования только с компанией своего брата.

По самым скромным подсчетам фермеров, учитывая, что в этом году было закуплено 1500 единиц только посевных машин, компания «брата министра» наварила 5 млн 250 тыс. манатов. Не говоря уже о доходах за другую технику. В целом же Минсельхоз заключил с «родственной» компанией соглашение на поставку сельхозоборудования на сумму 50 миллионов манатов.

Правда, заместитель председателя ОАО «Агролизинг» Айдын Азизов в телефонном разговоре с haqqin.az яростно отрицал доводы сельского предпринимателя.

«Разве этот фермер не знает, что у нас в стране подорожал доллар. Мы, между прочим, расплачиваемся за технику не манатами, а иностранной валютой. Вот пусть и подсчитают, во сколько раз вырос доллар и как это должно было отразиться на наших ценах, а уж потом обвиняет нас в чем-то.

А что касается утверждения, что всю технику продает фермерам брат министра Гейдара Асадова, то это вообще бред. Лично я не знаю никакого брата министра и понятия не имею, чем он занимается. Если у фермеров есть доказательства наших якобы незаконных действий, пусть представят факты. Люди, разбрасывающиеся подобными заявлениями, не фермеры, а провокаторы», - уверен чиновник, как собственную заслугу отмечая, что «Агролизинг» предоставляет сельским предпринимателям скидку в размере 40% на закупаемую технику.

А в Министерстве сельского хозяйства вообще отказались что-либо объяснять, утверждая, что «все сотрудники в отпуске». Странно, ведь сейчас самая горячая для сельхоздеятельности пора. Видимо, наш Минсельхоз это не особо волнует, как и то, что подведомственный ему «Агролизинг» реализует фермерам технику по завышенным ценам.

Напомним, что компания «Агролизинг» неоднократно была замешана в коррупционных скандалах. За несколько лет своей деятельности под руководством бывшего ее шефа Али Байрамова она фактически превратилась в самое коррумпированное предприятие в стране. Многочисленные уголовные дела, возбужденные в отношении нее Управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, – лучшее тому свидетельство. И если сегодня на посту зампредседателя ОАО «Агролизинг» продолжает оставаться его бессменный заместитель Айдын Азизов, то значит дела в этом ведомстве идут все так же.