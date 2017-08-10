В Сальяне муж зарезал жену из-за кефира

Сегодня житель села Парча Халадж Сальянского района 53-летний Ильяс Ханкишиев ударил ножом свою жену, 48-летнюю Кямалю, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

И.Ханкишиев потребовал во время обеда подать ему кефир. Когда Кямаля Ханкишиева ответила, что кефира нет, мужчина нанес ей удар ножом в область бедра.

Женщина была доставлена в Центральную больницу района, где ей была оказана помощь. Несмотря на большую потерю крови, в настоящее время К.Ханкишиева чувствует себя нормально.

Правоохранительные органы района начали расследование инцидента.