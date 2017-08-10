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Главнокомандующий американскими войсками прилетел в Тбилиси

 

Главнокомандующий сухопутными войсками США генерал Марк Майли прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом, передает Грузия Онлайн.

В аэропорту Тбилиси Майли встречали первый заместитель министра обороны страны Лела Чиковани, а также заместитель главы Генштаба ВС Грузии полковник Николоз Джанджгава. Они поприветствовали американского генерала и поблагодарили его за визит.

В Тбилисском аэропорту Майли также провел встречу с начальником военно-тренировочной базы ВС США в Хохенфельсе генералом Антонио Агуто.

В ходе визита Майли посетит многонациональные военные учения стран и партнеров НАТО «Достойный партнер - 2017» (NoblePartner 2017), которые проходят на аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси. Кроме того, американский генерал проведет встречу с главой Генштба ВС Грузии Владимиром Чачибая и другими представителями военного руководства страны.

Ранее министр обороны Грузии Леван Изория сообщал, что в августе ожидается прибытие в Грузию семи американских генералов.

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