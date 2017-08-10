Россия попросила США разрешить поставки в Иран

Производитель лайнера Sukhoi Superjet 100 — «Гражданские самолеты Сухого» — подготовил документы и направил в офис по контролю за иностранными активами Минфина США заявку на одобрение поставок самолетов в Иран. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ГСС.

«Заявка ГСС находится на рассмотрении в OFAC. Срок ее рассмотрения индивидуален для каждого случая и не регламентирован этой структурой», — сообщил представитель компании.

В начале августа в Объединенной авиастроительной компании (ОАК), куда входит ГСС, на запрос «Ленты.ру» ответили, что соответствующий пакет документов находится в процессе подготовки. В холдинге поясняли, что одобрение OFAC необходимо из-за наличия в SSJ100 американских комплектующих.