На Филиппинах ограбили жену Чавушоглу

У жены министра иностранных дел Турции украли шкатулку с драгоценностями. Инцидент произошел во время поездки ее на Филиппины, где проходил 50-й форум Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Филиппинские СМИ сообщают, что четыре человека в аэропорту украли у жены Мевлюта Чавушоглу шкатулку с драгоценными украшениями. По сообщениям газет, были украдены кольцо из белого золота, бриллиантовое кольцо, кольцо с жемчугом, а также три пары жемчужных серег и бриллиантовое же колье.

Хулья Чавушоглу только по прибытии домой обнаружила покражу. Директор аэропорта Манилы Эд Монреаль сообщил, что воры уже задержаны.