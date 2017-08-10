В испанский город Кадис прибыло около тридцати нелегальных мигрантов либо из Западной Сахары, пибо из Марокко. Остановить беженцев не удалось, поскольку на пляже дежурил всего-то один-единственный полицейский, передает РИА Новости.

В сети появилось видео, демонстрирующее как африканские беженцы высаживаются на пляж Кадиса, перепугав отдыхающих.

Десятки мигрантов вылезают из надувной лодки и бегут к берегу. Опешившие туристы не знают, как реагировать им на происходящее: одни из них замирают в ожидании, другие - бросаются прочь.