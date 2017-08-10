Учившийся в Азербайджане «пластический хирург» сбежал из турецкой тюрьмы

«Пластический хирург» Сонер Гюльназ, утверждавший, что учился в Азербайджане, и осужденный за то, что изувечил 22-летнюю девушку, сбежал из исправительного заведения в Адане, сообщает турецкая газета BirGün.

Отсутствие сбежавшего в исправительной колонии обнаружили, когда осужденного не оказалось на вечерней перекличке.

Напомним, что мужчина в мае, представившись пластическим хирургом, провел операцию по увеличению губ 22-летней медсестре Мерве Келеш. После операции губы у девушки настолько распухли, что она не могла открыть рта.

Мошенник был приговорен к 5 годам и 3 месяцам тюремного заключения.