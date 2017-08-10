Подписаться на уведомления
 

В Испании украинцев задержали с 18 тоннами гашиша видео

 

Правоохранительные органы Испании изъяли 18 тонн гашиша, который перевозился на торговом судне, следовавшем под флагом Коморских Островов, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Согласно информации, задержаны 13 членов экипажа: двое граждан Болгарии и 11 украинцев. 

Судно Lady Boss было перехвачено примерно в 60 км от побережья Альмерии (автономное сообщество Андалусия).

Операция началась неделю назад, когда судно было замечено с воздуха. Lady Boss было препровождено в порт Альмерии, задержанные предстанут перед судом.

532 просмотров


Старости
Анатолий Золотухин: «Когда приехал министр обороны Азербайджана, я поднял эскадрилью»
Анатолий Золотухин: «Когда приехал министр обороны Азербайджана, я поднял эскадрилью»
Наша погода
Сегодня 31° / 22°
11 Авг 31° / 19°
12 Авг 32° / 22°
13 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   1.996 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

В Лондоне три человека пострадали от кислотной атаки фото
Ильхам Алиев утвердил новую госпрограмму
Малазиец 626 раз надругался над собственной дочерью
Генпрокуратура и МВД об убийстве и разбое в Кедабеке
В России горит фабрика: погиб один человек видео
Шульц: «Трамп опускается до уровня Ким Чен Ына»
Хуситы грозят ракетным ударом по Саудовской Аравии
Для контрабанды бриллиантов израильтянин использовал собственное тело видео
В Антарктиде нашли 106-летний пирог
Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи
В Испании украинцев задержали с 18 тоннами гашиша видео
Сирийская армия отбила у ИГИЛ новые территории
Учившийся в Азербайджане «пластический хирург» сбежал из турецкой тюрьмы
Беженцы из Африки перепугали туристов на пляже в Испании видео
На Филиппинах ограбили жену Чавушоглу
Россия попросила США разрешить поставки в Иран
Главнокомандующий американскими войсками прилетел в Тбилиси
В Сальяне муж зарезал жену из-за кефира
Жалоба фермеров в haqqin.az: «Брат министра взвинтил цены»
Турция недосчиталась 2 миллиардов от продажи помидоров
Минналогов взялось за Turan
Взрыв на химзаводе в Германии Есть раненые
Босфор открыт для судоходства обновлено
Израиль предоставил убежище иранской журналистке
Smart Owl ищет талантливых детей в Баку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться