Правоохранительные органы Испании изъяли 18 тонн гашиша, который перевозился на торговом судне, следовавшем под флагом Коморских Островов, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.
Согласно информации, задержаны 13 членов экипажа: двое граждан Болгарии и 11 украинцев.
Судно Lady Boss было перехвачено примерно в 60 км от побережья Альмерии (автономное сообщество Андалусия).
Операция началась неделю назад, когда судно было замечено с воздуха. Lady Boss было препровождено в порт Альмерии, задержанные предстанут перед судом.