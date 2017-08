В Антарктиде нашли 106-летний пирог

Новозеландские ученые обнаружили отлично сохранившийся 106-летний фруктовый пирог в антарктической хижине, сообщает Фонд антарктического наследия Новой Зеландии (Antarctic Heritage Trust).

