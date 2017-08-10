В Антарктиде нашли 106-летний пирог

Новозеландские ученые обнаружили отлично сохранившийся 106-летний фруктовый пирог в антарктической хижине, сообщает Фонд антарктического наследия Новой Зеландии (Antarctic Heritage Trust).
No doubt this will spark debate about who likes fruit cake...@InspireExplore conservators find 106 yr old fruit cake in hut in #antarctica pic.twitter.com/2RdvgTJ8BB— Antarctic Heritage (@InspireExplore) 10 августа 2017 г.
Исследователи нашли лакомство в заброшенном домике на мысе Адэр, расположенном на северо-востоке региона Земля Виктории в Восточной Антарктиде.
Кекс производства британской кондитерской фирмы Huntley & Palmers лежал на полке в металлической оловянной коробке и был завернут в бумагу.
По мнению руководителя группы исследователей Лиззи Мик, найденное кондитерское изделие входило в рацион так называемой Северной партии экспедиции "Терра Нова" (1910 – 1913 гг.) британского полярника Роберта Скотта. В задачи Северной партии входили исключительно научные изыскания, целью же Южной было покорение полюса.