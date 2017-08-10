В России сотрудники домодедовской таможни предотвратили контрабанду бриллиантов гражданином Израиля на сумму около 14 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте Федеральной таможенной службы.

«В ходе проведения личного досмотра гражданина был обнаружен полиэтиленовый сверток, сокрытый внутриполостным способом. Внутри находились 17 прозрачных бесцветных камней различной формы», — говорится в пресс-релизе.

Согласно заключению эксперта, обнаруженные камни — бриллианты весом от 1,1 до 3,1 карата различных форм огранки.

В ходе обыска в квартире иностранца на кухне в духовом шкафу у него обнаружен был тайник также с несколькими десятками крупных бриллиантов. Там же нашли и приспособления для тайной перевозки грузов и 340 тысяч долларов.

«В своем объяснении гражданин заявил, что покупал бриллианты в течение года в разных ломбардах Москвы и вез их в качестве подарков для членов семьи», — говорится в сообщении.