Подписаться на уведомления
 

Хуситы грозят ракетным ударом по Саудовской Аравии

 

Высшее командование хуситов пригрозило Саудовской Аравии ракетным ударом по городам и нефтяным объектам королевства, если ее руководство не прекратят войну против Йемена. Лидеры повстанцев заявили, что их модифицированные ракеты способны достичь целей в "Стране двух святынь", сообщает Middle East Eye.

Генерал Азиз Рашид, который является заместителем пресс-секретаря повстанцев-хуситов, осудил США за поддержку агрессии против Йемена, которая продолжается два года.

«Если они не прекратят эту поддержку – мы пойдем завоевывать саудовские города», - передает агентство новостей Fars news.

Рашид сообщил о «чувствительных и жизненно-важных точках» в Саудовской Аравии, которые могут оказаться на прицеле у хуситов, в частности нефтяные и экономические артерии королевства.

«Мы модифицировали ракеты «Боркан», и теперь эти ракеты могут достичь все «обозначенные цели» в Саудовской Аравии. Раньше ракеты были рассчитаны на малую дальность, но после модификации они могут достигнуть любой цели на расстоянии 1000 километров», - заявил представитель хуситов.

В 2015 году против хуситов, которые сражаются с правительственными силами, выступила вторгнувшаяся в Йемен арабская военная коалиция. В ходе конфликта в Йемене с 2015 года здесь погибли уже более 11 тыс. человек

440 просмотров


Старости
Анатолий Золотухин: «Когда приехал министр обороны Азербайджана, я поднял эскадрилью»
Анатолий Золотухин: «Когда приехал министр обороны Азербайджана, я поднял эскадрилью»
Наша погода
Сегодня 31° / 22°
11 Авг 31° / 19°
12 Авг 32° / 22°
13 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   1.996 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

В Лондоне три человека пострадали от кислотной атаки фото
Ильхам Алиев утвердил новую госпрограмму
Малазиец 626 раз надругался над собственной дочерью
Генпрокуратура и МВД об убийстве и разбое в Кедабеке
В России горит фабрика: погиб один человек видео
Шульц: «Трамп опускается до уровня Ким Чен Ына»
Хуситы грозят ракетным ударом по Саудовской Аравии
Для контрабанды бриллиантов израильтянин использовал собственное тело видео
В Антарктиде нашли 106-летний пирог
Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи
В Испании украинцев задержали с 18 тоннами гашиша видео
Сирийская армия отбила у ИГИЛ новые территории
Учившийся в Азербайджане «пластический хирург» сбежал из турецкой тюрьмы
Беженцы из Африки перепугали туристов на пляже в Испании видео
На Филиппинах ограбили жену Чавушоглу
Россия попросила США разрешить поставки в Иран
Главнокомандующий американскими войсками прилетел в Тбилиси
В Сальяне муж зарезал жену из-за кефира
Жалоба фермеров в haqqin.az: «Брат министра взвинтил цены»
Турция недосчиталась 2 миллиардов от продажи помидоров
Минналогов взялось за Turan
Взрыв на химзаводе в Германии Есть раненые
Босфор открыт для судоходства обновлено
Израиль предоставил убежище иранской журналистке
Smart Owl ищет талантливых детей в Баку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться