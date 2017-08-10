Хуситы грозят ракетным ударом по Саудовской Аравии

Высшее командование хуситов пригрозило Саудовской Аравии ракетным ударом по городам и нефтяным объектам королевства, если ее руководство не прекратят войну против Йемена. Лидеры повстанцев заявили, что их модифицированные ракеты способны достичь целей в "Стране двух святынь", сообщает Middle East Eye.

Генерал Азиз Рашид, который является заместителем пресс-секретаря повстанцев-хуситов, осудил США за поддержку агрессии против Йемена, которая продолжается два года.

«Если они не прекратят эту поддержку – мы пойдем завоевывать саудовские города», - передает агентство новостей Fars news.

Рашид сообщил о «чувствительных и жизненно-важных точках» в Саудовской Аравии, которые могут оказаться на прицеле у хуситов, в частности нефтяные и экономические артерии королевства.

«Мы модифицировали ракеты «Боркан», и теперь эти ракеты могут достичь все «обозначенные цели» в Саудовской Аравии. Раньше ракеты были рассчитаны на малую дальность, но после модификации они могут достигнуть любой цели на расстоянии 1000 километров», - заявил представитель хуситов.

В 2015 году против хуситов, которые сражаются с правительственными силами, выступила вторгнувшаяся в Йемен арабская военная коалиция. В ходе конфликта в Йемене с 2015 года здесь погибли уже более 11 тыс. человек