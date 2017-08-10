Генпрокуратура и МВД об убийстве и разбое в Кедабеке

Сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий раскрыли в Кедабекском районе два случая разбоя и одно убийство, говорится в поступившем в haqqin.az совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры.

5 августа 2017 года неизвестный преступник, проникнув в дом жителя села Инекбоган Аждара Алекперова, избил его и потребовал деньги. Так как у Аждара Алекперова денег не оказалось, преступник отобрал у него мобильный телефон, после чего скрылся.

По факту разбойного нападения в прокуратуре Кедабекского района было возбуждено уголовное дело по статье 181.2.3 (разбой) и начато расследование.

В результате предпринятых экстренных следственных и оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность преступника. Им оказался житель села Гасымлы Бабек Мамедов. Он был задержан сотрудниками полиции.

Решением суда 8 августа Б.Мамедов в качестве подозреваемого был арестован на четыре месяца.

В ходе следствия было установлено, что Б.Мамедов причастен еще к одному разбойному нападению и убийству. Так, 26 ноября 2016 года, преступник ворвался в дом жительницы села Кехнекышлак Мушкюназ Мамедовой, избил ее и отобрал у женщины 50 манатов и пенсионную карту.

Преступник также признался в том, что 13 декабря 2016 года он в ходе разбойного нападения на дом жительницы села Гасымлы Самаи Мамедовой убил ее.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия по данным фактам.