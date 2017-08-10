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Малазиец 626 раз надругался над собственной дочерью

 

Гражданина Малайзии обвинили в совершении многочисленных сексуальных преступлений в отношении собственной дочери. Об этом сообщает Reuters.

Как установило следствие, 36-летний мужчина развелся с женой два года назад. Старшая его дочь, которой на тот момент было 13 лет, осталась с ним, а двух младших забрала мать. С тех пор мужчина почти ежедневно насиловал девочку, в том числе в извращенной форме (всего установлено 626 случаев). Ему предъявлены обвинения в содомии, изнасиловании и инцесте.

Все эти годы девочка скрывала эти факты от матери, открыв ей правду лишь после того, как узнала, что отец намеревается отсудить у бывшей супруги также и остальных детей.

Проблема преступлений на сексуальной почве — одна из самых острых в Малайзии. Ежедневно в стране фиксируется в среднем 10 изнасилований, причем в половине случаев жертвами их становятся дети моложе 16 лет. В общей сложности с 2005 по 2014 годы в стране было зарегестрировано 28,7 тысячи подобных случаев,  лишь по трем процентам из которых судом были вынесены обвинительный вердикты.

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