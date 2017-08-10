Ильхам Алиев утвердил новую госпрограмму

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы развития табаководства на 2017 - 2021 годы», сообщает официальный сайт главы государства.
«Программа принята с целью развития табаководства, углубления сферы переработки табака, обеспечения предприятий по переработке табака местным сырьем, повышения доходности этой сферы и роста экспортного потенциала, повышения уровня занятости сельского населения», - говорится в распоряжении президента.
Президент Ильхам Алиев поручил Министерству экономики принять меры к подготовке технико-экономического обоснования проекта строительства в Азербайджане современного завода по производству табачных изделий.
Также глава государства поручил министерству принять меры по обеспечению производителей табака сельскохозяйственной техникой и агрохимическими средствами, усилению работ по селекции и семеноводству и активизации фитосанитарных и консультационных услуг.