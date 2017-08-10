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«Секретный агент МНБ» отправилась за решетку на 12 лет

Автор: Инара Рафикгызы 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Алиовсата Аббасова прошло заседание по уголовному делу Айгюн Акимовой, обвиняемой в присвоении одного миллиона манатов, и ее соучастника Ильхама Бахышова, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

На сегодняшнем заседании был оглашен приговор, согласно которому Айгюн Акимова лишена свободы сроком на 12 лет, а Ильхам Бахышов – на 3 года.

Отметим, что на прошлом заседании государственный обвинитель потребовал приговорить А.Акимову к 13 годам лишения свободы, а И.Бахышова – к 4 годам.

Напомним, что в качестве свидетеля показания по этому делу давал президент группы компаний AMAY Абдулла Абдуллаев, который не так давно вышел на свободу.

Айгюн Акимова сообщала обманутым ею бизнесменам, что является секретным агентом и должностным лицом упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) и мошенническим путем присваивала их деньги. Вместе со своим подельником Ильхамом Бахышовым она таким образом прикарманила в общей сумме миллион манатов.

Им были предъявлены обвинения по статье 178 (мошенничество) УК Азербайджана.

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