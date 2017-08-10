Европу сотрясает яичный скандал

В Нидерландах задержали двух человек, подозреваемых в причастности к незаконному использованию инсектицидов на птицефермах. Этот скандал затронул сразу несколько стран, сообщает Associated Press (AP).

Голландские прокуроры заявили в четверг, 10 августа, что задержанные являются директорами компании, которая предположительно применяла на производстве фипронил — это инсектицидное средство для борьбы с насекомыми (блохами, клещами).

По словам прокуроров, есть доказательства того, что здоровье населения поставлено под угрозу из-за использования фипронила на птицефабриках «в секторе яиц». Тем не менее, указывает агентство, пока сообщений о том, что кто-то получил вред здоровью, не было.

В Нидерландах в рамках совместных действий с властями Бельгии проводятся рейды. В этих двух странах, а также в Германии, из супермаркетов изъяли миллионы яиц. В Великобритании, Франции, Швейцарии и Швеции идут проверки продукции.

AP не указала название фирмы, директора которой были задержаны, однако Euronews раньше передавал, что в центре расследования — предприятие ChickFriend. По данным DutchNews.nl, предполагается, что средство для борьбы с насекомыми, содержащее фипронил, ChickFriend поставила бельгийская компания Poultry-Vision.