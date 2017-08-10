При землетрясении в Китае пострадали 500 человек

В китайской провинции Сычуань продолжается спасательная операция после разрушительного землетрясения в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе.
По последним данным, число пострадавших достигло 493 человек, среди которых 45 человек получили тяжелые травмы, 56 — средней тяжести, 392 человека получили легкие ранения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Weibo администрации округа. Погибшими до сих пор числятся 20 человек.
Специалисты активно занимаются ликвидацией последствий бедствия, восстанавливают пострадавшую инфраструктуру. В работах задействованы спасатели, военнослужащие народно-освободительной армии Китая (НОАК), представители вооруженной полиции КНР, пожарные.