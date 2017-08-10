Азербайджан и Россия разделили победу на Кубке Моря

Экипажи малого ракетного корабля «Град Свияжск» (РФ) и артиллерийского корабля «G-124» (Азербайджан) разделили первое место на конкурсе «Кубок моря-2017», проходившем в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

«Экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» и артиллерийского корабля «G-124», представляющих на конкурсе «Кубок моря-2017» Военно-морской флот России и военно-морские силы Азербайджана соответственно, разделили первое место на конкурсе «Кубок моря-2017», проходившем в акватории Каспийского моря», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство отмечает, что соответствующий финальный протокол с итогами конкурса «Кубок моря-2017» был зачитан в четверг на заседании международной судейской коллегии, возглавляемой начальником штаба ВМС Азербайджана капитаном I ранга Шахином Мамедовым.

Первое место по итогам выполнения учебно-боевых упражнений и отработки мероприятий спасательного обеспечения присуждено командам России и Азербайджана, набравшим по итогам соревнований по 246 баллов.

Второе место с результатом в 234 балла присуждено экипажу малого ракетного корабля «Джошан» военно-морских сил Исламской Республики Иран.

На третьем месте с результатом в 227 баллов – экипаж артиллерийского корабля «Сарыарка» военно-морских сил Республики Казахстан.