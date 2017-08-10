Подписаться на уведомления
 

Азербайджан и Россия разделили победу на Кубке Моря

 

Экипажи малого ракетного корабля «Град Свияжск» (РФ) и артиллерийского корабля «G-124» (Азербайджан) разделили первое место на конкурсе «Кубок моря-2017», проходившем в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

«Экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» и артиллерийского корабля «G-124», представляющих на конкурсе «Кубок моря-2017» Военно-морской флот России и военно-морские силы Азербайджана соответственно, разделили первое место на конкурсе «Кубок моря-2017», проходившем в акватории Каспийского моря», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство отмечает, что соответствующий финальный протокол с итогами конкурса «Кубок моря-2017» был зачитан в четверг на заседании международной судейской коллегии, возглавляемой начальником штаба ВМС Азербайджана капитаном I ранга Шахином Мамедовым.

Первое место по итогам выполнения учебно-боевых упражнений и отработки мероприятий спасательного обеспечения присуждено командам России и Азербайджана, набравшим по итогам соревнований по 246 баллов.

Второе место с результатом в 234 балла присуждено экипажу малого ракетного корабля «Джошан» военно-морских сил Исламской Республики Иран.

На третьем месте с результатом в 227 баллов – экипаж артиллерийского корабля «Сарыарка» военно-морских сил Республики Казахстан.

1278 просмотров


Старости
Анатолий Золотухин: «Когда приехал министр обороны Азербайджана, я поднял эскадрилью»
Анатолий Золотухин: «Когда приехал министр обороны Азербайджана, я поднял эскадрилью»
Наша погода
Сегодня 34° / 22°
11 Авг 31° / 19°
12 Авг 32° / 22°
13 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   1.996 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Пожар в центре Бинагади: перекрыты дороги Эксклюзив, фото
В поезде «Баку-Харьков» нашли боеприпасы фото
Азербайджан отказывается выдать «игиловца» России видео
К Земле приближается астероид
Посол России в Турции о поставках ЗРК С-400: «Слишком много шума»
Иран построил внутренний газопровод
Издевательства над коровой в Имишли заинтересовали полицию Видео
Азербайджан и Россия разделили победу на Кубке Моря
При землетрясении в Китае пострадали 500 человек
Европу сотрясает яичный скандал
«Секретный агент МНБ» отправилась за решетку на 12 лет
В Лондоне три человека пострадали от кислотной атаки фото
Ильхам Алиев утвердил новую госпрограмму
Малазиец 626 раз надругался над собственной дочерью
Генпрокуратура и МВД об убийстве и разбое в Кедабеке
В России горит фабрика: погиб один человек видео
Шульц: «Трамп опускается до уровня Ким Чен Ына»
Хуситы грозят ракетным ударом по Саудовской Аравии
Для контрабанды бриллиантов израильтянин использовал собственное тело видео
В Антарктиде нашли 106-летний пирог
Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи
В Испании украинцев задержали с 18 тоннами гашиша видео
Сирийская армия отбила у ИГИЛ новые территории
Учившийся в Азербайджане «пластический хирург» сбежал из турецкой тюрьмы
Беженцы из Африки перепугали туристов на пляже в Испании видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться