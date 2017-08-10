Отдел полиции Имишлинского района Азербайджана провел разбирательство по распространенным в СМИ видеокадрам, на которых запечатлено издевательство над коровой, привязанной к ковшу экскаватора, сообщает 1news.az.

В полиции установили, что инцидент произошел в конце июня в селе Чахар.

«Корова, принадлежащая жителю села Атамоглану Нуриеву, упала с моста в канал со сточными водами. Владелец решил отмыть дурно пахнущее животное и вместе со своим родственником Фарманом Азимовым, у которого есть экскаватор, привязал корову к ковшу экскаватора и несколько раз окунул в воду. При этом никаких физических травм она не получила.

Об умышленных издевательствах над животным тут речь не идет. Но в целом за жестокое обращение с коровой Атамоглан Нуриев и Фарман Азимов оштрафованы по статье 274 («Жестокое обращение с животными») Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана», - подчеркнули в МВД.