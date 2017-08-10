Подписаться на уведомления
 

Издевательства над коровой в Имишли заинтересовали полицию Видео

 

Отдел полиции Имишлинского района Азербайджана провел разбирательство по распространенным в СМИ видеокадрам, на которых запечатлено издевательство над коровой, привязанной к ковшу экскаватора, сообщает 1news.az.

В полиции установили, что инцидент произошел в конце июня в селе Чахар.

«Корова, принадлежащая жителю села Атамоглану Нуриеву, упала с моста в канал со сточными водами. Владелец решил отмыть дурно пахнущее животное и вместе со своим родственником Фарманом Азимовым, у которого есть экскаватор, привязал корову к ковшу экскаватора и несколько раз окунул в воду. При этом никаких физических травм она не получила.

Об умышленных издевательствах над животным тут речь не идет. Но в целом за жестокое обращение с коровой Атамоглан Нуриев и Фарман Азимов оштрафованы по статье 274 («Жестокое обращение с животными») Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана», - подчеркнули в МВД.

2652 просмотров


Старости
Анатолий Золотухин: «Когда приехал министр обороны Азербайджана, я поднял эскадрилью»
Анатолий Золотухин: «Когда приехал министр обороны Азербайджана, я поднял эскадрилью»
Наша погода
Сегодня 34° / 22°
11 Авг 31° / 19°
12 Авг 32° / 22°
13 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   1.996 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Пожар в центре Бинагади: перекрыты дороги Эксклюзив, фото
В поезде «Баку-Харьков» нашли боеприпасы фото
Азербайджан отказывается выдать «игиловца» России видео
К Земле приближается астероид
Посол России в Турции о поставках ЗРК С-400: «Слишком много шума»
Иран построил внутренний газопровод
Издевательства над коровой в Имишли заинтересовали полицию Видео
Азербайджан и Россия разделили победу на Кубке Моря
При землетрясении в Китае пострадали 500 человек
Европу сотрясает яичный скандал
«Секретный агент МНБ» отправилась за решетку на 12 лет
В Лондоне три человека пострадали от кислотной атаки фото
Ильхам Алиев утвердил новую госпрограмму
Малазиец 626 раз надругался над собственной дочерью
Генпрокуратура и МВД об убийстве и разбое в Кедабеке
В России горит фабрика: погиб один человек видео
Шульц: «Трамп опускается до уровня Ким Чен Ына»
Хуситы грозят ракетным ударом по Саудовской Аравии
Для контрабанды бриллиантов израильтянин использовал собственное тело видео
В Антарктиде нашли 106-летний пирог
Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи
В Испании украинцев задержали с 18 тоннами гашиша видео
Сирийская армия отбила у ИГИЛ новые территории
Учившийся в Азербайджане «пластический хирург» сбежал из турецкой тюрьмы
Беженцы из Африки перепугали туристов на пляже в Испании видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться