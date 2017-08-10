Посол России в Турции о поставках ЗРК С-400: «Слишком много шума»

Новый чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов дал оценку событиям в Сирии и русско-турецким отношениям в интервью журналисту турецкого издания Habertürk Мухаррему Сарыкая, сообщает Mynet.

Новый глава российской дипмиссии в Турции с 2009 по 2015 год являлся генеральным консулом России в Стамбуле и потому хорошо знаком со страной и ее регионами. В беседе с журналистом А.Ерхов коснулся многих политических и экономических вопросов и сделал ряд примечательных выводов. Haqqin.az представляет наиболее интересные фрагменты интервью своим читателям.

- Появилось ли что-то новое в расследовании дела об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова? Прослеживается ли связь убийцы посла и турецкого пилота, сбившего российский самолет, с FETÖ?

- Это трудные вопросы. Пока расследование не окончено, сложно что-либо сказать. Когда оно завершится, результаты, я уверен, станут известны турецкой общественности. Мне пока что ничего не известно о непосредственной связи между сбитым самолетом и убийством посла. Нужно дождаться окончания расследования.

- Ходят слухи, что Турция готовит операцию против YPG (отряды народной самообороны – Ред.) в Африне. Как это воспримет Россия и каково вообще ее отношение к YPG?

- Информация об операции в Африне пока не конкретизируется и вообще основывается на слухах и предположениях. Ответить на такой вопрос непросто. Дипломаты обычно воздерживаются от политических прогнозов, потому что часто они оказываются неверными. Плюс ко всему, чтобы сделать прогноз, нужно знать специфические военные и тактические подробности – кто, где, сколько людей будет задействовано, а главное – с какой целью. Информации по этому поводу у меня нет.

- Как вы относитесь к YPG? Рассматриваете ли вы эту организацию как террористическую?

- Как и другие страны, Россия имеет единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных судами Российской Федерации террористическими. Процедура по признанию организации террористической осуществляется обеспечивающим безопасность федеральным органом исполнительной. Процедура непростая и включает несколько этапов. Насколько я знаю, YPG в этом списке нет.

Однако нам известно, как болезненно в Турции относятся к этому вопросу. Пока мы собираем информацию об этих формированиях и доводим ее до сведения правительства Российской Федерации.

- На севере Сирии после последних событий в регионе сложилась очень шаткая ситуация. Видимо, надо усилить взаимодействие между нашими странами в этой непростой обстановке. Вы уверены, что диалог по этой щепетильной теме идет?

- Мы понимаем серьезность и щекотливость ситуации, но у меня еще нет сформированной позиции по поводу решения этой проблемы. Я избегаю давать комментарии, основанные на предположениях.

- Получается, что тесное сотрудничество и диалог между двумя странами охватывают только определенные регионы Сирии? Как объяснить, что когда Турция после Эль-Баба направилась на Манбидж, Россия взяла этот регион под контроль? Как охарактеризовать наше сотрудничество, когда похожие действия были предприняты в Африне? Как в этом контексте будет формироваться Идлиб и кто будет доминировать в провинции в будущем?

- Признаться, по поводу того, кто будет доминировать в Идлибе и кто будет там управлять, у меня самого немало вопросов. Ни газеты, ни интернет-порталы, ни известные политологи пока не решаются дать оценку ситуации с Идлибом.

В Идлибе сейчас десятки вооруженных группировок и десятки конфессиональных течений. Там действуют и полевые командиры с весьма спорной репутацией, и что-либо прогнозировать в этой ситуации, мне кажется, бессмысленно.

По поводу ситуации в Манбидже могу сказать следующее. Как известно, российская армия взяла под свою защиту некоторые районы города. Защита – это ведь неплохо?! А если серьезно, то в случае совместных действий России и Турции мы можем достичь отличных результатов. Вообще же, если в рамках искреннего российско-турецкого взаимодействия мы рассмотрим вопросы, которые вы задали, то будет очень плодотворный результат.

- Если, по-вашему, взаимодействие находится на таком высоком уровне, то как расценить предложение России, несмотря на протесты Турции, призвать YPG сесть за стол переговоров? Считаете, астанинский процесс все еще себя оправдывает?

- Как вы знаете, президент Сирии Башар Асад является правителем Сирии и против него ведет войну множество различных группировок. Нет смысла спорить по поводу причин войны – их сотни. В настоящее время сирийское правительство не в состоянии одержать победу над оппозицией. Но и оппозиция не имеет возможностей взять верх над Асадом.

В этой ситуации есть только один выход: стороны должны договориться между собой.

Женевские мирные переговоры по Сирии продвигались с большим трудом, сталкиваясь со множествами сложностей. Однако назвать их неудачными было бы неправильно, имеются и положительные моменты, а потому переговоры в этом формате нужно продолжить.

Астана никогда не ставила себе целью конкурировать с Женевой. В каждом из этих переговорных процессов есть позитивные моменты, которые могут благотворно повлиять на процесс. Вы, конечно, можете спросить, почему же тогда не произошло поворота в 180 градусов Сирии. Я отвечу, что сложилась очень трудная ситуация и нужно разруливать ее постепенно, продвигаясь небольшими шажками. Думаю, правильно было бы действовать именно так.

- Турция, Россия и Иран в июне этого года решали, под чей протекторат попадет та или иная сирийская провинция в зонах, свободных от конфликта. Сейчас август, но общественности все еще ничего об этом не известно. Полагаете, возникли проблемы? Может, это связано с захватом некоторых территорий в провинции Идлиб «Ан-Нусрой»?

- Ситуация продолжает оставаться проблемной не только в Идлибе. Во многих провинциях Сирии сейчас обстановка сложная и очень опасная. В стране действует столько разных группировок, что нельзя сказать наверняка, не станут ли завтра с нами воевать те, кто сегодня с нами целуется. Решить проблему по щелчку пальцев было бы замечательно, но на сцене слишком много акторов и факторов, поэтому иногда переговоры заходят в тупик. Нужно больше времени, больше усилий и старания.

- Как Россия оценивает процесс продажи нам своих зенитных установок С-400? Сможет ли Турция установить на них свое собственное программное обеспечение и технологии?

- Это вопрос, на который я решил не отвечать еще до того, как пришел сюда. Не хочу ничего говорить по этому поводу. Из-за щепетильности вопроса эта тема всячески муссируется и в турецких, и в российских СМИ. Слишком много шума также со стороны Брюсселя и Вашингтона. И сейчас любое слово, сказанное мной, может быть неправильно интерпретировано и неверно истолковано.