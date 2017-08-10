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Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета

 

Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права после того, как американский эсминец приблизился к островам Спратли в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Об этом говорится в сообщении МИД КНР.

"Американский эсминец "Джон С. Маккейн" без разрешения китайских властей приблизился к островам Наньша (Спратли). Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах", — отмечается в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Гэн Шуана.

Ранее сообщалось, что эсминец "Джон С. Маккейн" в рамках операции "свободы судоходства" прошел неподалеку от рифа Мисчиф, входящего в состав архипелага Спратли.

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