Банду подростков-убийц арестовали в Москве

Суд в Москве постановил заключить под стражу четверых участников подростковой банды, которые совершали разбойные нападения. Еще одного подозреваемого отправили под домашний арест, сообщает РЕН ТВ.

«По ходатайству следователя в отношении Шалина, Чиркина, а также двоих несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября», — сказали ТАСС в пресс-службе Перовского суда.

Один из подростков утверждает, что они вели борьбу с педофилами. «Заходили в интернет. Подавали заявки на сайтах знакомств — мы себя выдавали, что нам 16 лет. Потом мы встречались», — уверяет подозреваемый.

По информации на сайте столичного главка Следственного комитета, в зависимости от роли каждого молодые люди (трое несовершеннолетних и двое 18-летних) обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, разбое и грабеже.