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Биологи впервые вырастили свиней с "очеловеченными" органами

 

Американские генетики представили публике первых "очеловеченных" свиней, чья ДНК полностью была очищена от ретровирусов, опасных для человека, что позволяет использовать их органы для пересадки в тело пациентов, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Органы свиней похожи на их человеческие аналоги по своим размерам и принципам работы, и их можно выращивать в большом числе для трансплантации. Сейчас это не делается по двум причинам – из-за несовместимости  свиней и человека на уровне иммунных систем и возможности заражения людей ретровирусами, присутствующими в ДНК животного", — пишут Джордж Черч из Гарвардского университета (США) и его коллеги.

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