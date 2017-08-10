Международный кризис, возникший в результате словесной перепалки президента Соединенных Штатов и представителей режима Северной Кореи и грозящий перейти в обмен ракетно-ядерными ударами, продолжает усугубляться.

Хотя очевидно, что никто не хочет настоящего военного столкновения, ни одна из сторон пока не демонстрирует готовности уменьшить пыл обвинений и угроз. Продолжая дразнить Вашингтон, командующий стратегическими силами Корейской народной армии генерал Ким Рак Гйом рассказал о деталях планируемого нового ракетного пуска.

Главное в нем то, что в этот раз, в отличие от предыдущих, ракеты полетят не в сторону Японского моря, а будут нацелены на территорию Соединенных Штатов – в сторону острова Гуам. Хотя остров Гуам обладает ограниченными правами, все рожденные на нем становятся гражданами США. Тут расположены военно-морская и военно-воздушная стратегические базы, которые обслуживает шеститысячный контингент.

Именно отсюда вылетают американские стратегические бомбардировщики, угрожающе пролетающие над территорией КНДР. Видимо, это было не последним обстоятельством, которое принималось во внимание при выборе потенциальной цели. Нет, северокорейский генерал пообещал не бить по самому острову, и это не будут боевые стрельбы. Четыре ракеты «Хвасон-12» должны по плану упасть в 30-40 километрах от Гуама. При этом часть траектории в 3 357 километров пройдет в небе над Японией, заодно покошмарив еще одного союзника США. Пхеньян выбрал тактику настоящего издевательства над противником.

Нарочитая подробность, с которой расписываются пуски, которые могут не состояться, специально намеченная точка удара, которая опасно близка к американскому острову, но формально по Штатам не бьет, оговорка, что стрельбы состоятся, как только план одобрит вождь – Ким Чен Ын, - все это злит, пугает и заставляет выглядеть растерянными бесконечно более сильные Соединенные Штаты на фоне маленькой и храброй социалистической Кореи. Но будешь тут выглядеть растерянным.

А вдруг ракеты таки достигнут острова? В конце концов, для северных корейцев это совсем новые технологии, и район учебного удара может сильно отличаться от запланированного. Седьмой американский флот обладает шестью кораблями, которые оснащены противоракетными системами, способными справиться с «Хвасон-12», у японцев четыре таких корабля. Кроме того, Гуам защищает система THAAD, подобна той, что недавно была размещена в Южной Корее. Но нужно ли сбивать ракету, которая летит мимо защищаемой территории, и тем самым подстегивать новые агрессивные действия КНДР? А если все-таки прилетит на Гуам, а противоракетные системы не будут приведены в действие?

Еще ничего не случилось, а голова у стратегов уже болит. Тем печальнее, что болит она не столько из-за Пхеньяна, сколько из-за президента США, который не в состоянии не наговорить лишнего. Никто не сомневался, что он стал угрожать Северной Корее без предварительных консультаций с Национальным советом безопасности, и эти сомнения подтверждаются. Одновременно и так не вовремя Европейский Союз приступил к выполнению своих обязательств в рамках санкций, введенных Советом безопасности ООН. В санкционный список добавлены девять северокорейских чиновников и четыре юридических лица. Под санкциями оказался Международный торговый банк КНДР. Всего сейчас в списке 62 человека и 50 юридических лиц, еще 41 человека и 7 юрлиц европейцы добавили по собственной инициативе. Была бы Европа ближе, Ким Чен Ын и по ней бы запустил ракеты в отместку. Пока с недолетом.