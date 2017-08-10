Узбеки потеснят азербайджанцев с российских рынков

Системные поставки плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию, которые планируется осуществлять через воронежскую таможню, должны покрыть потребности российского рынка в экзотических фруктах (гранатах, хурме, мандаринах) и тем самым потеснят поставщиков из Азербайджана, сообщил председатель правления холдинга «Узбекозиковкатхолдинг» Тохиржон Жалилов, передает haqqin.az со ссылкой на российское «Агентство бизнес информации».

«На текущий момент узбекская продукция перекупается азербайджанскими предпринимателями и под видом своей реализуется на территории РФ, и в частности в ЦЧР. После систематизации поставок напрямую из Узбекистана потребитель получит привычную узбекскую продукцию, но теперь под единым брендом и по более низкой цене. Число зарегистрированных фермерских и крестьянских хозяйств в Узбекистане достигает 31 тыс. при средней площади участка в 21 га, закупочные цены на продукцию отрасли не высоки, каналы логистики налажены», – заявил Жалилов.

«Узбекозиковкатхолдинг» – основной поставщик плодовоовощной продукции из Узбекистана в Россию. Оборот продукции под брендом UZagro запланирован в объеме 1 млрд долларов в год с прицелом на первоочередные каналы сбыта в Черноземье.