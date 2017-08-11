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Азербайджан обошел Грузию, но уступил Армении по скорости интернета

Автор: Отдел информации 

Азербайджан поднялся на 4 позиции в рейтинге стран с наиболее скоростным мобильным интернетом, заняв в нем 64-е место. Такие данные содержатся в отчёте Speedtest Global Index, который представлен компанией Ookla.

Согласно информации, средняя скорость мобильного интернета в Азербайджане составляет 18,23 мб/с. В то же время Азербайджан потерял четыре позиции в списке стран, в которых присутствует высокоскоростной фиксированный доступ в сеть интернет. В этом рейтинге Азербайджан занял 106-е место со средними 9,63 мб/с.

По скорости мобильного интернета Азербайджан обошел такие страны как: Узбекистан (106 место), Киргизия (83), Казахстан (67), Грузия (65). Получше чем в Азербайджане ситуация с мобильным интернетом обстоит в Армении (54), Израиле (50), Польше (49), Латвии (36), Эстонии (34), Литве (20) и др.

Несменным лидером в данном рейтинге остаётся Норвегия (52,59 Мбит/с). А вот на вторую строчку поднялись Нидерланды (46,94 Мбит/с), потеснив на третье местоВенгрию (46,24 Мбит/с).

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Азербайджан обошел Грузию, но уступил Армении по скорости интернета
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