Примерно в конце июня я написал для haqqin.az статью о грядущем туристическом сезоне и существующих в кавказских странах ксенофобских настроениях в отношении гостей из восточных стран. Не думал, что придется возвращаться к этой теме, но очевидно, что ситуация несколько сложнее, чем казалось.

«Грузинский марш» - это только начало

Судя по всему, нетерпимое отношение к иностранным туристам, которое пока еще не выражается в каких-то конкретных действиях, оказалось куда более серьезным и потенциально опасным фактором. В Тбилиси в этот период прошел т.н. «Грузинский марш», участники которого вроде как потребовали от властей борьбы с «мигрантами–криминалами» и не имели никаких претензий к законопослушным гостям, но это только для вида, как говорится, для телеэкрана.

Истинной движущей силой марша была безотчетная и не имеющая рациональных объяснений ненависть не к иностранцам вообще, а именно к гражданам восточных стран – арабам, иранцам, индусам, туркам. Нешуточные страсти разгорелись по этому поводу и в Азербайджане – ну, правда, до уличных выступлений в Баку и «Азербайджанского марша» дело не дошло, но посты и комментарии в социальных сетях не оставляют никаких сомнений – в наших странах эта проблема стоит одинаково остро.

Наверное, для изучения этого вопроса нужен какой-нибудь очень хороший психолог, работающий над коллективным сознанием и коллективными фобиями – настолько же опасными, насколько и нерациональными. При этом никто не испытывает никаких антипатий в отношении русских, украинцев, европейцев, израильтян, которые также часто посещают наши страны – к ним все настроены благосклонно, при том, что среди них так же, как и среди арабов и персов, люди встречаются разные.

В первую очередь можно сказать, что наплыв туристов из восточных стран – это испытание наших стран на терпимость, о которой мы все так любим говорить – рассказывать о том, сколько национальностей жили в Баку, о том, что в Тбилиси мечеть находится на одном пятачке с христианской церковью и синагогой. Ну и т.д.

Кавказское «эго» получает удар под дых

Мы так много говорили об этом, а тут вот тебе - провидение посылает большое количество чужаков, но чужаков настоящих – не соседей, с которыми жили 300 лет, а натуральных чужих, от «а» и до «я» – с непонятной внешностью, в непривычной одежде, говорящих на непонятных языках, со своими культурными особенностями и привычками. И вот тут наше с вами кавказское «эго» получило удар под дых – как выяснилось, мы толерантны, да не совсем. Социальные сети, мнения простых граждан, и даже общественных деятелей разошлись – часть считает, что иностранные гости – это хорошо, и их всячески надо приветствовать, а другие жалуются на «арабское засилье», на то, что «на улице чувствую себя как в Иране»...

При этом на наших глазах в социальных сетях формируются две совершенно параллельные и почти не пересекающиеся реальности. Есть реальность вымышленная – в ней азиатские туристы кричащими толпами ходят по улицам, бьют фонари, ломают витрины, устраивают драки, массово вовлекают невинных девушек в проституцию, торгуют наркотиками, в общем, превратили наши города в совершеннейшую помойку.

В этой вымышленной реальности азиатские туристы превратили наши страны в один большой бордель, где по улицам расхаживают наглые, шумные и агрессивные завоеватели.

Эта реальность не имеет ничего общего с настоящей, той, которая существует не в параллельном измерении, а прямо на улице, за дверьми наших домов, церковью и синагогой. Нет, конечно, случается всякое, среди туристов из восточных стран встречаются преступники, так же как и среди гостей из России, Украины, Европы, так же как и среди местных граждан, которые, увы и ах, никак не являются символом законопослушания...

В реальной жизни подавляющее большинство восточных туристов – люди совершенно адекватные и спокойные, они не только не кричат, не хамят и не ведут себя вызывающе – они даже разговаривают вполголоса. Такова их культура – зайдите в любой европейский ресторан или паб, и сами убедитесь – там намного более шумно, чем в арабских кафешках, где чинные мужчины спокойно покуривают кальян.

В реальной жизни - никакого массового унижения со стороны злобных и агрессивных пришельцев нет и в помине. Это даже близко не похоже на буйство англичан на греческих островах, или товарищей из Тагила в Анталье, или криминальные разборки, в которых то и дело хватают тех же грузин и азербайджанцев по всему постсоветскому пространству, не говоря уже об армянах.

Итак, если послушать наших моралистов, самое распространенное антиарабское обвинение - это то, что они превратили наши города в бордель и сделали проститутками половину наших соотечественниц. Вообще же всегда очень забавно слушать нравоучения о высокой морали – в таких случаях всегда подмывает потратить часик-другой на то, чтоб узнать истинный моральный облик говорящего. Как правило те, кто много о ней говорит, в реальной жизни к ней не имеет никакого отношения.

Кому принадлежат бордели – арабам или нашим?

Наши страны получили независимость в 1991 году. Восточные туристы в большом количестве появились совсем недавно – в Грузии лет 5-6 назад, в Азербайджане – совсем уж можно сказать, вчера – позавчера – 2-3 года назад. Неужели, товарищи моралисты, в наших странах с 91 года по 2011-2015 гг – не было борделей, не было проституции, и вот пришлые завоеватели, агрессоры втянули наших невинных сестер в этот мерзкий бизнес?

Правда между тем заключается в том, что если все-таки присмотреться, проанализировать и прийти к единственно реалистичному выводу – проституция не началась с арабами и не закончится вместе с ними. Увы… Вы все-таки придите наконец к четкому и определенному мнению - вы против чего боретесь? Против того, что определенные девушки (конечно, не из нашего района) занимаются проституцией, или против того, что занимаются проституцией с арабами или иранцами?

То есть, если девушка занимается «этим» с местным, то она вроде как не нарушает никаких моральных, этических и прочих норм, но если смеет делать «это» с поганым арабом – то это совсем другое. При этом проститутки с большой готовностью обслуживают, к примеру, мужчин из Европы и США, но по этому поводу никакого особого шума никто не поднимает.

В общем, с какой стороны не посмотри - нет никаких причин для неприязненного отношения к туристам из восточных стран. Ни одного рационального аргумента. Они не делают ничего такого ужасного, чего не делают туристы из других стран или местные граждане, среди них преступников уж никак не больше, чем среди гостей из остальных стран или местных граждан.

Они не пьянствуют до упада, не употребляют наркотики, а рост проституции выражается в том, что наверняка в Баку или Тбилиси стало на несколько борделей больше. И на этом – все. При этом слышны обвинения в педофилии, насильственной эксплуатации малолетних проституток, и прочие ужасы, но в конечном итоге, они не подтверждаются – все – добровольно, совершеннолетние, в трезвом уме и твердой памяти.

От рассказа приятеля до массовой ксенофобии – один шаг

С чем же тогда связан такой шквал антиазиатских настроений в разгар туристического сезона?

Скорее всего, тут имеет место безотчетная, иррациональная ксенофобия. Ну вот просто не нравится, и все тут. Причины ненависти – потом придумываются в виде жутких сообщений в социальных сетях о том, что, например, некий мифический иранец изнасиловал 8-летнюю девочку. При этом текст всегда сопровождается уточнением – «Я сам не видел, мне приятель рассказал».

А тому приятелю рассказал еще один друг, который знаком с очевидцем. И вот, как результат, очередное вранье гуляет по сети, настраивая против иностранцев простачков, которые всему верят.

Сколько таких сообщений мы видим каждый день на сайтах и на страницах в Фейсбуке – арабы кого-то избили, иранцы кого-то изнасиловали, африканцы ворвались в метро и лапали там местных женщин - и всегда как по заказу - «мне рассказали, я сам не видел».

Конечно, вы можете меня упрекнуть в том, что я слишком все усложняю, и что на самом деле такие настроения далеко не массовые. Что ж, может и не массовые, но и не настолько редкие, чтоб их можно было игнорировать.

Но дело даже не в этом, а в том, что пропаганда ненависти не проходит бесследно, и в определенной части общества, градус неприязни к азиатским туристам наверняка растет. Пока все это происходит в сетях – ладно, черт бы с ним.

А если завтра у кого-то на улице, в ночное время, по пьяни или от нечего делать, при виде иностранца перевернутся шарики, и он ударит его камнем по голове? Это не будет организовано, просто кого-то заклинило от долгих разговоров про ужасных иностранцев. И что тогда прикажете делать? А если таких случаев будет хотя бы 2 или 3? Реальность такова – наши страны имеют притягательность для азиатских туристов только пока они чувствуют себя спокойно и безопасно. Достаточно расшибить 2-3 арабские головы – и можете быть уверены – потенциальные туристы начнут отменять турпакеты...

Конечно, такое может произойти в любой стране, но чем выше градус ксенофобии в обществе – тем выше вероятность такого развития событий. В конце концов, мы рискуем вернуться туда, откуда ушли – к закрытому ксенофобскому обществу, которое само себя изолирует от всего мира..

И конец будет гарантированно один – в первую очередь от отсутствия туристов пострадают обычные рядовые граждане. Те, которые сегодня аплодируют потенциальным погромщикам, считая их ксенофобские заявления проявлением патриотизма.

Так всегда и бывает…