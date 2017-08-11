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В Венесуэле кибератака оставила без связи семь миллионов человек

 

Кибератака на государственную телекоммуникационную компанию в Венесуэле оставила без мобильной связи семь миллионов человек, сообщил министр по делам науки и технологий Угбель Роа, передает РИА Новости.

"В эту среду без связи остались семь из 13 миллионов пользователей в списке госоператора Movilnet", — приводит слова министра телеканал Globovision.

По словам Роа, "систематические террористические атаки" против телекоммуникационных служб проводятся при поддержке "иностранных агентов". Он также сообщил о новых случаях умышленного повреждения оптиковолоконного кабеля в семи штатах страны.

Помимо оператора мобильной связи, объектами кибератаки в среду стали сайты ряда правительственных учреждений. Ответственность за взлом взяли хакеры из группировки Binary Guardians.

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