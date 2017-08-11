Подписаться на уведомления
 

Легкоатлет Рамиль Гулиев стал чемпионом мира С флагом Азербайджана в руках; видео

Автор: Отдел спорта 

Азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев добился потрясающего успеха.

На чемпионате мира в Лондоне бегун, выступающий за Турцию, завоевал золото в финале на дистанции 200 метров. Он показал результат 20.09 секунды.

Гулиев не был главным фаворитом финала. Многие в финале ожидали дуэль чемпиона мира на дистанции 400 метров Вайде ван Никерка из ЮАР и рекордсмена Африки Исаака Маквалы из Ботсваны. Последний забег провалил, став шестым, а вот первый до последних метров претендовал на золото.

Именно ван Никерк был лидером после первой стометровки. Однако удержать свой перевес южноафриканец не смог. Стартовавший по пятой дорожке Гулиев набежал на финиш и буквально на последних метрах смог вырвать первое место. Хронометр показал победу азербайджано-турецкого спринтера с перевесом 0.02 секунды.

Вайде ван Никерка и тринидадец Джерим Ричардс финишировали корпус в корпус, показав одинаковые секунды вплоть до сотых. Однако одна тысячная была в пользу южноафриканца.

Победу Рамиль Гулиев отпраздновал с флагами Азербайджана и Турции.

Напомним, что на Олимпиаде в Рио Рамиль Гулиев вышел в финал, но попасть в призеры не смог. Рамиль принял гражданство Турции в 2011 году. Это его первая медаль на чемпионатах мира. Он вошел в историю турнира как второй европейский чемпион на 200-метровке после скандального грека Константиноса Кентериса (2001 год, Эдмонтон). Накануне Олимпийских игр-2004 он не явился на допинг-контроль и тем самым был дисквалифицирован и не допущен к участию на домашней Олимпиадах.

Ранее Рамиль Гулиев становился вице-чемпионом чемпионата Европы-2016 в Амстердаме, а за несколько недель до поездки в Лондон выиграл 200-метровку на командном чемпионате Европы в Лилле.

Что касается выступлений на чемпионате мира в Лондоне представителей Азербайджана, то лучшие результаты показали метательница молота Анна Скидан и прыгун тройным Алексис Копельо, занявшие 5-е места.

1352 просмотров


Старости
Василий Папава: «Азербайджану нужно быть бдительнее»
Василий Папава: «Азербайджану нужно быть бдительнее» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 31° / 19°
12 Авг 32° / 22°
13 Авг 33° / 23°
14 Авг 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   1.996 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Эрдоган поздравил Рамиля Гулиева с победой на чемпионате мира
Лесные пожары в Армении
Трамп: КНДР следует «очень сильно нервничать»
Новое антииранское заявление Трампа
Легкоатлет Рамиль Гулиев стал чемпионом мира С флагом Азербайджана в руках; видео
В Венесуэле кибератака оставила без связи семь миллионов человек
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов
Разве арабы превратили Баку в бордель? размышления публициста
Азербайджан обошел Грузию, но уступил Армении по скорости интернета
В Гяндже трагически погиб мастер
Узбеки потеснят азербайджанцев с российских рынков
Цены на нефть снижаются
Мир застыл в ожидании: Пхеньян готовит удар наш комментарий
Трансгендеры подали в суд на Трампа
Биологи впервые вырастили свиней с "очеловеченными" органами
Василий Папава: «Азербайджану нужно быть бдительнее» эксклюзив
В Газахе повесился 83-летний старик
Банду подростков-убийц арестовали в Москве
Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета
Пожар в центре Бинагади: перекрыты дороги Эксклюзив, фото
В поезде «Баку-Харьков» нашли боеприпасы фото
Азербайджан отказывается выдать «игиловца» России видео
К Земле приближается астероид
Посол России в Турции о поставках ЗРК С-400: «Слишком много шума»
Иран построил внутренний газопровод
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться