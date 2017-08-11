Азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев добился потрясающего успеха.

На чемпионате мира в Лондоне бегун, выступающий за Турцию, завоевал золото в финале на дистанции 200 метров. Он показал результат 20.09 секунды.

Гулиев не был главным фаворитом финала. Многие в финале ожидали дуэль чемпиона мира на дистанции 400 метров Вайде ван Никерка из ЮАР и рекордсмена Африки Исаака Маквалы из Ботсваны. Последний забег провалил, став шестым, а вот первый до последних метров претендовал на золото.

Именно ван Никерк был лидером после первой стометровки. Однако удержать свой перевес южноафриканец не смог. Стартовавший по пятой дорожке Гулиев набежал на финиш и буквально на последних метрах смог вырвать первое место. Хронометр показал победу азербайджано-турецкого спринтера с перевесом 0.02 секунды.

Вайде ван Никерка и тринидадец Джерим Ричардс финишировали корпус в корпус, показав одинаковые секунды вплоть до сотых. Однако одна тысячная была в пользу южноафриканца.

Победу Рамиль Гулиев отпраздновал с флагами Азербайджана и Турции.

Напомним, что на Олимпиаде в Рио Рамиль Гулиев вышел в финал, но попасть в призеры не смог. Рамиль принял гражданство Турции в 2011 году. Это его первая медаль на чемпионатах мира. Он вошел в историю турнира как второй европейский чемпион на 200-метровке после скандального грека Константиноса Кентериса (2001 год, Эдмонтон). Накануне Олимпийских игр-2004 он не явился на допинг-контроль и тем самым был дисквалифицирован и не допущен к участию на домашней Олимпиадах.

Ранее Рамиль Гулиев становился вице-чемпионом чемпионата Европы-2016 в Амстердаме, а за несколько недель до поездки в Лондон выиграл 200-метровку на командном чемпионате Европы в Лилле.

Что касается выступлений на чемпионате мира в Лондоне представителей Азербайджана, то лучшие результаты показали метательница молота Анна Скидан и прыгун тройным Алексис Копельо, занявшие 5-е места.