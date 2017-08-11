Подписаться на уведомления
 

Новое антииранское заявление Трампа

 

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран не соблюдает дух соглашения по ядерной программе, сообщило агентство Рейтер.

По словам Трампа, поведение Ирана "не соответствует духу" соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

629 просмотров


Старости
Василий Папава: «Азербайджану нужно быть бдительнее»
Василий Папава: «Азербайджану нужно быть бдительнее» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 31° / 19°
12 Авг 32° / 22°
13 Авг 33° / 23°
14 Авг 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   1.996 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Эрдоган поздравил Рамиля Гулиева с победой на чемпионате мира
Лесные пожары в Армении
Трамп: КНДР следует «очень сильно нервничать»
Новое антииранское заявление Трампа
Легкоатлет Рамиль Гулиев стал чемпионом мира С флагом Азербайджана в руках; видео
В Венесуэле кибератака оставила без связи семь миллионов человек
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов
Разве арабы превратили Баку в бордель? размышления публициста
Азербайджан обошел Грузию, но уступил Армении по скорости интернета
В Гяндже трагически погиб мастер
Узбеки потеснят азербайджанцев с российских рынков
Цены на нефть снижаются
Мир застыл в ожидании: Пхеньян готовит удар наш комментарий
Трансгендеры подали в суд на Трампа
Биологи впервые вырастили свиней с "очеловеченными" органами
Василий Папава: «Азербайджану нужно быть бдительнее» эксклюзив
В Газахе повесился 83-летний старик
Банду подростков-убийц арестовали в Москве
Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета
Пожар в центре Бинагади: перекрыты дороги Эксклюзив, фото
В поезде «Баку-Харьков» нашли боеприпасы фото
Азербайджан отказывается выдать «игиловца» России видео
К Земле приближается астероид
Посол России в Турции о поставках ЗРК С-400: «Слишком много шума»
Иран построил внутренний газопровод
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться