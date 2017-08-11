Трамп: КНДР следует «очень сильно нервничать»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его слова о том, что Пхеньян ждет «огонь и ярость» со стороны Вашингтона в случае, если КНДР продолжит угрожать Соединенным Штатам, были недостаточно жесткими, передает Reuters.

«Я мог бы быть еще жестче», — отметил он.

По словам Трампа, Северной Корее следует «очень сильно нервничать», если КНДР что-либо задумала против США.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что Китай может усилить давление на КНДР. Он также выразил уверенность в том, что китайские власти так и поступят.