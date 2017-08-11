Московская модель Николь Тен обвинила серебряного призера Олимпийских игр-2016 в составе сборной Армении, борца греко-римского стиля Миграна Арутюняна в избиении, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Московский комсомолец».

Девушка утверждает, что армянский борец напал на нее во время совместного отдыха на юге. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в конце августа у спортсмена должна состояться свадьба.

Николь рассказала «МК», что с борцом она познакомилась, когда устраивалась на должность хостес в кальянную «Москальян» на Енисейской улице, к которой имеет отношение Арутюнян. Один их общий знакомый пообещал помочь девушке с работой и устроил встречу с борцом. По словам Николь, беседа проходила в формате собеседования, но с работой в итоге что-то не срослось. Зато, как говорится, между ними проскочила искорка. У молодых людей завязалась переписка, которая очень скоро приобрела интимный характер.

После двух месяцев общения, 2 августа, модель прилетела в Сочи, где ее встретили Мигран и его друг Мовсес. По словам Тен, мужчины сняли для нее гостиницу на двое суток, и молодые люди сразу поехали тусоваться. На следующий день вечеринка закончилась. Модель проснулась у себя в номере и попыталась связаться со спортсменом, но его телефон молчал. Не дождавшись ответа, девушка уехала гулять по Сочи со знакомой девушкой из Казани и ее молодым человеком. Когда компания сидела в кафе, Мигран якобы написал Николь, что у него есть семья и попросил, чтобы она больше не приставала к нему, на что оскорбленная девушка ответила: «Мне пофигу на твою семью, мог бы сказать по-человечески».

Далее события развивались стремительно. Николь утверждает, что чемпион приехал в заведение, где она отдыхала и посадил ее в машину. Спортсмен, как вспоминает пострадавшая, ударил ее в глаз, несколько раз по голове и забрал у нее паспорт и телефон. Москвичка заявляет, что он удалил всю переписку с ней. В конце поездки Николь выкинули из авто у гостиницы со словами: «Выбирайся отсюда, как хочешь». Далее девушка зафиксировала побои и подала заявление в полицию. Сейчас она находится в Сочи, живет у знакомого из Москвы и боится выходить на улицу.

«Я в шоке, мне страшно. Я никогда не думала, что подвергнусь избиению от знакомого мне мужчины и уж тем более от олимпийца и героя Армении, который подчеркивает в своих интервью то, что женщина для него святое, и он не способен поднять руку на женщину», - говорит Николь.

По ее словам, друзья Миграна предлагали ей один раз 30 тысяч рублей, другой - 50 тысяч за то, чтобы модель отказалась от своих претензий и забрала заявление. Но пострадавшая намерена добиваться справедливости.

Позицию противоположной стороны согласился озвучить близкий друг и доверенное лицо спортсмена Мовсес Адамян.

«Мигран сейчас очень занят хлопотами по организации своей свадьбы, которая состоится 30 августа, - пояснил «МК» молодой человек. - Он очень порядочный и не мог ударить эту девушку по лицу. Мы впервые имеем дело с подобной клеветой и могу сказать одно: то, как ведет себя эта Николь, не что иное, как вымогательство, как попытка воспользоваться репутацией и материальным положением моего друга. Но у нас есть свидетели и неопровержимые доказательства того, что никакого избиения не было, а весь этот фарс подстроила она сама. Я не буду опускаться до обсуждения ее аморального образа жизни и скажу лишь одно: в этом деле разберется следствие или суд, если до него дойдет дело».

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю информацию по обращению гражданки Тен в полицию с заявлением о нанесении ей побоев гражданином Арутюняном подтвердили. Как рассказал следователь, который проводит проверку по данному обращению, ожидаются результаты судмедэкспертизы, на основании которых можно будет сделать выводы о тяжести нанесенных повреждений.

Между тем, это уже не первый скандальный случай с участием 28-летнего борца. В июне этого года сообщалось, что Арутюнян устроил драку со стрельбой в центре Москвы. Вместе с 34-летним приятелем Самвелом Аведяном он находился в автоателье. Мирная беседа мужчин быстро переросла в ссору и потасовку. Драка прекратилась после первого выстрела. Оппонент спортсмена получил ранение в ногу, на место приехала полиция. Выяснилось, что у Арутюняна при себе был зарегистрированный травматический пистолет. При этом и он сам, и потерпевший утверждали, что выстрел произошел сам собой, когда в пылу борьбы соперники зацепили пистолет.

Аведян отказался от госпитализации. Писать заявление на приятеля он также не стал. В свою очередь Арутюнян заявил, что никаких претензий ни к кому не имеет.