Австралия поможет США в случае ракетного удара КНДР

Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что его страна придет на помощь США в случае нападения Северной Кореи на какой-либо из американских объектов, пишет Sydney Morning Herald.

Тернбулл дал понять, что Австралия готова выполнить свои союзнические обязательства перед США в рамках военного договора АНЗЮС, также известного как Тихоокеанский пакт безопасности.

"У нас есть договор АНЗЮС, и если произойдет нападение на Австралию или США… каждый из нас придет на помощь другому. Будем говорить предельно ясно. Если КНДР устроит какую-либо атаку, будут инициированы положения АНЗЮС, и Австралия придет на помощь США", — приводит слова премьера газета.

Издание отмечает, что данный сценарий будет означать, что Канберра во второй раз в истории прибегнет к исполнению условий договора. В 2001 году премьер Джон Ховард предложил Вашингтону исполнить свои союзнические обязательства после терактов 11 сентября.