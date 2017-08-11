Мафиозные войны на юге Италии: есть погибшие

Министр внутренних дел Италии Марко Миннити заявил о намерении дать «жесткий ответ» разгоревшейся войне между мафиозными кланами на юге страны, сообщает газета La Repubblica.

«Реакция государства на убийство невинных и беззащитных граждан будет жесткой» — заявил Миннити.

«Это большая проблема в стране. Перед лицом этой проблемы будет дан беспрецедентный ответ» — отметил министр.

Он также сообщил, что в провинцию Фоджа, где ранее была замечена активность мафиози, уже направлены 192 оперативных подразделения, в том числе 24 спецподразделения карабинеров «Calabria». С их помощью будет усилено проведение контроля на территории региона.

Ранее, 9 августа, возле железнодорожной станции в Сан-Марко-ин-Ламис были застрелены два мафиози и два свидетеля. В результате нападения погибли местный криминальный авторитет Марио Лучано Ромито и его шурин Маттео де Пальма. Также убийцы открыли огонь по двум фермерам, которые стали свидетелями убийства. Один из них умер на месте, второй скончался от полученных ран в больнице.

По данным газеты La Repubblica, Ромито возглавлял клан мафиози в городе Манфредония в провинции Фоджа. Его клан развязал войну с другим кланом из области Монте-Гаргано в той же провинции. По данным полиции, соперничающий клан устроил засаду на Ромито.

Тогда же мэр местной коммуны Сан-Марко-ин-Ламис обратился к министру внутренних дел страны Марко Миннити и попросил его принять меры против мафиози.

«Нам необходимо вмешательство правительства, национальные учреждения должны вмешаться в жизнь нашей провинции. Мы больше не можем терпеть эту жестокость», — отметил мэр.