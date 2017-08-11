Новое землетрясение в Китае

Подземный толчок магнитудой 4 балла зафиксирован в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в 94 км к востоку-юго-востоку от города Алтай, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, передает Интерфакс.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 02:31 в пятницу землетрясения имел координаты 47.72 градуса северной широты и 89.38 градуса восточной долготы и находился примерно в 30 км от китайско-монгольской границы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясения составила 4,9 балла по шкале MSK-64.

Кроме того, в этом же районе в 20:14 и в 18:48 были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,9. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 6,2 балла по шкале MSK-64.

Ранее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР была зафиксирована серия землетрясений, самое сильное, по оценке сибирских геофизиков, имело магнитуду 7,1.