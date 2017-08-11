Найден простой способ замедлить старение

Ученые из Калифорнийского университета, США, выяснили, что низкокалорийная диета способствует поддержанию биологических часов в позднем возрасте и препятствует старению. Статья исследователей опубликована в журнале Cell. Пресс-релиз доступен на сайте EurekAlert, пишет «Лента.ру».

В экспериментах специалисты использовали 6-месячных и 18-месячных мышей, у которых брали образцы тканей печени. Оказалось, что в работе механизма, который отвечает за выключение и активацию участвующих в усвоении пищи генов в зависимости от времени суток, наблюдались заметные изменения с возрастом.

Однако у той группы грызунов, рацион которых был на 30 процентов менее калорийным в течение шести месяцев, биологические часы «омолодились». По словам ученых, это замедляло процесс физиологического старения. Подобный механизм, скорее всего, существует и у людей.

В феврале 2017 года в журнале Nature Communications была опубликована статья, в которой сообщалось об обнаружении 25 генов, связанных с циркадными ритмами, при этом их активность повышается в зрелом возрасте. Причину этого ученые увидели в их защитной функции, проявляющейся в замедлении процессов старения.