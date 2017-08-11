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Огонь в сторону России с участием армянских военных

Автор: Отдел информации 

На полигоне Вазиани рядом с Тбилиси в рамках военных учений НАТО "Достойный партнер-2017" (Noble Partner 2017) прошли боевые стрельбы бронетанковой техники. Экипажи танков и боевых машин пехоты (БМП) под наблюдением натовских генералов поразили условные мишени, сообщает haqqin.az со ссылкой на грузинские СМИ.

Учения "Достойный партнер-2017" в этом году проводятся в Грузии в третий раз. Они продлятся до 12 августа. Учения проходят на военных базах Вазиани и Норио.

Учения текущего года примечательны своей масштабностью. В них принимают участие более 2,8 тысяч военных из восьми стран-членов и партнеров НАТО – Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины. Азербайджан не принимает участие в учениях НАТО, проходящих в Грузии.

В учениях задействованы немецкие бронетранспортеры GTK Boxer, танки Abrams, боевые машины пехоты M2 Bradley и Stryker, а также американский военный самолет C-130.

До этого в рамках учений боевые стрельбы провели артиллерийские подразделения. За учениями наблюдали несколько американских генералов, а на открытии учений в Грузию прибыл вице-президент США Майкл Пенс.

Эти учения проводятся в рамках ответа на возможные угрозы России в адрес Грузии, Украины и стран Прибалтики. Россия всегда резко реагировала на проведение учений НАТО вблизи ее границ. Особенность нынешних учений состоит в том, что в них активное участие принимает Армения – союзник и форпост России на Кавказе. Участие армянских военных в антироссийских учениях проходит на фоне серьезных усилий официального Еревана расширить сотрудничество с США и Евросоюзом.

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