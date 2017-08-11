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Американские дипломаты недовольны Трампом

 

Действующие и бывшие сотрудники Госдепартамента раскритиковали президента Дональда Трампа, выразившего удовлетворение тем, что предстоящее сокращение численности персонала дипмиссий США в РФ позволит Вашингтону сэкономить бюджетные средства. Об этом сообщил телеканал ABC, передает ТАСС.

Один из опрошенных журналистами дипломатов сказал: "Я даже не рассержен, просто это очень грустно". Как он отметил, среди сотрудников Госдепартамента распространено мнение, согласно которому Трамп не поддерживает их в достаточной степени и не вполне вникает в суть происходящего.

Экс-заместитель госсекретаря, бывший постоянный представитель США при НАТО Николас Бернс, комментируя высказывания Трампа, указал, что "находит прискорбным то, как неуважительно президент обращается с американскими карьерными дипломатами". Вице-президент вашингтонского научно-исследовательского Центра имени Вудро Вильсона Аарон Дэвид Миллер, бывший советником по ближневосточному урегулированию у целого ряда госсекретарей США, назвал высказывания Трампа "самым постыдным моментом за время его президентского срока".

Бывший сотрудник внешнеполитического ведомства США Дэниел Фрид, который ранее курировал в Госдепартаменте вопросы санкционной политики, предположил, что Трамп, возможно, неудачно выразился, пытаясь показать российской стороне, что "его не беспокоит" сокращение числа дипломатов. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол в свою очередь выступил с утверждением, что американский лидер целенаправленно избегает критики в отношении российского руководства.

Напомним, что накануне Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил: "Я хочу поблагодарить президента России Владимира Путина, потому что мы пытаемся сократить наш фонд зарплаты. И что касается меня, то я очень благодарен, что он отпустил большое число людей, потому что теперь мы будем выплачивать меньше. Для их возвращения в Россию нет реальных оснований".

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