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Азиатский банк удвоил кредит для коридора "Север-Юг"

 

Азиатский банк развития (АБР) в два раза - с 200 до 400 миллионов долларов - увеличил сумму кредита для проекта железнодорожного коридора "Север-Юг", а также для развития железнодорожного сектора Азербайджана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка, передает Тренд.

В связи с этим АБР перенес сроки рассмотрения выделения кредита. Банк планировал провести обзор проекта 25 августа 2017 года, однако теперь эти сроки перенесены на 22 сентября 2017 года. Кроме того, миссия АБР, которая с целью сбора информации для проекта должна была приехать в страну 1-11 августа 2017 года, посетит Азербайджан в период с 28 августа по 8 сентября. Дата утверждения кредита пока не установлена.

Средства будут выделены двумя траншами по 300 и 100 миллионов долларов соответственно. Также предусмотрено выделение технической помощи в объеме один миллион долларов.

Кредит будет направлен в основном на инвестиции в развитие железнодорожной ветки Баку-Ялама (граница с Россией) в рамках транспортного проекта "Север-Юг" и поддержку расширения автономии управления ЗАО "Азербайджанские железные дороги", эффективную финансовую реструктуризацию обязательств ЗАО, расширение финансового и управленческого контроля, эффективности и отчетности в ЗАО, а также на развитие бизнеса и корпоративную реструктуризацию ведомства.

Проект реконструкции инфраструктуры в рамках "Север-Юг" предполагает восстановление и реабилитацию 441-километрового участка Баку-Ялама [двухколейного пути], развитие компьютеризированной системы управления грузовыми операциями и оказание консультационных услуг в рамках реализации проекта.

Исполнительным лицом получения кредита выступает ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

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