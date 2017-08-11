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Армяне продолжают интенсивные обстрелы

 

ВС Армении за минувшие сутки 124 раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 124 раза", - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

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