Вашингтон требует от Москвы закрыть генконсульство

США могут потребовать от России закрыть одно из своих генеральных консульств на территории страны; об этом решении они могут объявить к 1 сентября, пишет "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники.

"Таким, по словам дипломатических источников "Ъ", может быть ответ Вашингтона на введенные Москвой санкции, подразумевающие резкое сокращение штата посольства США в РФ и арест ряда объектов недвижимости", — говорится в материале.

В настоящее время у США на территории России три генконсульства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, у России в США четыре — в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. Какое именно из российских генконсульств может быть закрыто, источники газеты не уточняют.