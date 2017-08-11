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Мадуро утвердили на посту президента

 

Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы утвердила Николаса Мадуро в качестве президента южноамериканской страны. Такое решение единогласно принял в четверг этот орган после выступления перед его делегатами венесуэльского лидера, сообщило агентство EFE, передает ТАСС.

Ассамблея утверждает Мадуро "в качестве конституционного президента Боливарианской республики Венесуэла, главы государства и правительства, а также главнокомандующего Национальными боливарианскими ВС", говорится в документе, принятом на специальном заседании КА, которая после ее созыва в конце прошлой недели обладает всей полнотой власти в стране. В нем подчеркивается, что венесуэльский лидер "полностью выполнил свой долг и конституционные обязательства".

В документе говорится, что глава государства обеспечивает "гарантии [происходящего в стране] демократического процесса преобразований".

Мадуро в четверг выступил перед членами КА и заявил, что "подчиняется учредительным полномочиям" этого органа. Ранее КА объявила, что ни одна ветвь власти в стране не может препятствовать принятым ей решениям.

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