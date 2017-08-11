На селекторном совещании 9 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг жесткой критике мэра (хокима) Ташкента Рахмонбека Усманова за превратное толкование его высказываний по поводу проведения свадебных торжеств.

«Стоило мне раскрыть рот, как уже на следующий день хоким в приказном порядке заставил закрыть все столичные кафе и рестораны. Это что, его дружеская услуга в отношении меня? Оказывается, он говорил: "Мирзиёев приказал - все надо закрыть, нет свадебным мероприятиям!"», - возмутился президент, согласно сообщению агентства «Фергана».

«Теперь народ обижается на меня: видите ли, это Мирзиёев приказал покончить со свадебными торжествами. А я разве говорил, что нужно закрывать места проведения торжественных мероприятий? Речь шла лишь об их упорядочении, нормализации. Пусть сначала этот вопрос рассмотрят депутаты, обсудят аксакалы махаллей, одобрят его, представят в горсовет для утверждения, а затем уж только можно объявлять его народу с целью дальнейшей реализации. А такие, как Усманов, в один день всё решают одним взмахом своего пера. А сам даже не потрудился ознакомиться (с текстом того, о чем речь. - Ред.)! Чем иметь такого друга – лучше уж врага. Если Усманов будет городским хокимом, мне иного врага не надо», - этими словами президент закончил свой гневный монолог в отношении Усманова.

Напомним: 4 августа, выступая на встрече с интеллигенцией, Шавкат Мирзиёев отметил необходимость компактного, без излишеств проведения в республике свадеб и семейных торжеств.