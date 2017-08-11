Американцы строят военную базу в Украине

Строительные части военно-морских сил американской армии приступили к сооружению оперативного центра для украинских войск в Очакове. Предполагается, что впоследствии он будет использоваться республикой для проведения военно-морских и общевойсковых учений.

Строительство ведется по линии военной помощи, оказываемой Америкой своим союзникам (Foreign Military Construction Sales), сообщает официальный сайт Военно-морских сил США.

Всего на территории Очаковской военно-морской базы будет возведено три объекта в рамках упомянутой программы. Кроме оперативного центра американские военные построят еще ремонтную мастерскую для катеров (составляющих в настоящее время основу украинского флота), а также контрольно-пропускные пункты на периметре охраны базы.