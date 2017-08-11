Золотые телефоны обанкротившегося Vertu выставлены на продажу

Желающие приобрести отделанный драгоценными металлами и камнями телефон Vertu за небольшую долю его исходной стоимости могут теперь реализовать свою мечту. Коллекцию из 105 устройств британского производителя люксовых телефонов, объявившего в июле о собственном банкротстве, выставили на продажу ликвидаторы.

Стартовая цена всей кллекции целиком — 25 950 долларов, или примерно 250 долларов за телефон. Это -скромно, учитывая, что в период их производства цена некоторых из "элитных" трубок - скажем, с длинными пафосными названиями вроде Clous De Paris Red Gold Signature - составляла десятки тысяч долларов. Есть в коллекции и редкие прототипы устройств, а также эскизы дизайна некоторых моделей.

Аукцион состоится в пятницу в семь часов вечера по лондонскому времени.